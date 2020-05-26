В России может измениться порядок обеспечения военных городков Росгвардии

Анастасия Иванова

Правительство предлагает возложить на организации, объекты которых охраняют подразделения Росгвардии, обязанность по материально-техническому обеспечению военных городков. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях на этой неделе.

Документ направлен на уточнение положений «О войсках национальной гвардии РФ», касающихся осуществления материально-технического обеспечения военных городков, зданий и сооружений, предназначенных для расквартирования воинских частей Росгвардии, выполняющих задачи по охране важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях. Согласно указанному закону, их эксплуатация, в том числе оплата коммунальных услуг, осуществляется за счёт организаций, которым принадлежат охраняемые объекты или грузы. Но отдельные организации не соблюдают требования по оплате коммунальных услуг, в связи с чем Росгвардия ежегодно тратит на эти цели более 260 млн рублей.

Верховный суд, который проводил разбирательства по этой теме, пришёл к выводу, что оплачивать коммунальные услуги в данном случае должны организации, объекты которых охраняет Росгвардия. Законопроект закрепляет за ними обязанность по материально-техническому обеспечению и оплате коммунальных услуг военных городков, где расквартированы воинские части, охраняющие принадлежащие им важные государственные объекты, грузы и сооружения. Принятие и реализация законопроекта не потребуют выделения дополнительных средств федерального бюджета.

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