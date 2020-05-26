В России предлагают эксперимент по использованию приложения вместо паспорта
С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 году в Москве может пройти эксперимент по получению гражданами ряда государственных и муниципальных услуг с использованием специального мобильного приложения вместо паспорта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь, уже разрабатывается проект соответствующего постановления правительства.
Приложение получит название «Мобильный идентификатор».
Эксперимент коснется всех этапов внедрения технологии — «создания, предоставления, активации и применения мобильного приложения взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг».
Чтобы использовать приложение в качестве паспорта, необходимо иметь подтвержденную учетную запись гражданина РФ в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть иметь верифицированную учетную запись на портале госуслуг.
В эксперименте смогут принять участие граждане от 18 лет, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве и имеющие паспорт. Мобильное приложение может применяться как при личном, так и при удаленном обращении за предоставлением государственных, муниципальных и иных услуг в рамках эксперимента.
В числе участников эксперимента, помимо Минкомсвязи и правительства Москвы, — МВД, Минэкономразвития, ФСБ, МФЦ Москвы, а также «Ростелеком», АНО «Цифровая экономика» (объединяет крупнейших игроков рынка IT и телекома в России) и другие.