В России предлагают эксперимент по использованию приложения вместо паспорта

Влада Некрасова

С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 году в Москве может пройти эксперимент по получению гражданами ряда государственных и муниципальных услуг с использованием специального мобильного приложения вместо паспорта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь, уже разрабатывается проект соответствующего постановления правительства.

Приложение получит название «Мобильный идентификатор».

«Для проведения эксперимента будет разработано постановление правительства РФ, в котором будет прописан порядок проведения пилотного проекта», — говорят в министерстве.

Эксперимент коснется всех этапов внедрения технологии — «создания, предоставления, активации и применения мобильного приложения взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг».

Чтобы использовать приложение в качестве паспорта, необходимо иметь подтвержденную учетную запись гражданина РФ в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть иметь верифицированную учетную запись на портале госуслуг.

В эксперименте смогут принять участие граждане от 18 лет, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве и имеющие паспорт. Мобильное приложение может применяться как при личном, так и при удаленном обращении за предоставлением государственных, муниципальных и иных услуг в рамках эксперимента.

В числе участников эксперимента, помимо Минкомсвязи и правительства Москвы, — МВД, Минэкономразвития, ФСБ, МФЦ Москвы, а также «Ростелеком», АНО «Цифровая экономика» (объединяет крупнейших игроков рынка IT и телекома в России) и другие.