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В России предложили раньше срока вернуть начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ

В России предложили раньше срока вернуть начисление пеней за неоплату услуг ЖКХФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Минэнерго предложило вернуть начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ с 1 июня. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики России Юрия Маневича.

Ранее правительство решило, что пени за ЖКУ не будут взиматься до 1 января следующего года. Таким образом, ведомство предложило отменить мораторий на их начисление раньше срока. Как отметили в министерстве, срок его действия может быть продлен на два месяца для людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Такой же мораторий предложили ввести для предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Кроме того, им захотели разрешить несколько вариантов погашения задолженности: единовременно или равными частями. Второй вариант рассчитан на три месяца, процент за рассрочку при этом будет равен размеру ключевой ставки ЦБ плюс два процента.

По подсчетам Манкевича, при сохранении моратория до конца года выпадающие доходы в электро- и теплоэнергетике для электростанций, работающих в комбинированном режиме, могут составить до 700 миллиардов рублей. Это негативно отразится на
всей цепочке жизненного цикла и поставит под угрозу устойчивое энерго- и теплоснабжение страны, посчитал замминистра.

Предложение о сокращении срока действия моратория входит в план министерства энергетики о первоочередных мероприятиях по поддержке предприятий электроэнергетики. На данный момент документ направлен на рассмотрение в аппарат правительства.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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