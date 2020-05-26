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В России выявлено 8915 новых случаев заражения Covid-19, всего — 362342

В России выявлено 8915 новых случаев заражения Covid-19, всего — 362342

В России за последние сутки выявлено 8 915 зараженных новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3668 случаев (41,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах. Такие данные приводит сегодня, 26 мая, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Суточный рост составил рекордно низкие 2,5%, днем ранее он составил 2,6%.

За сутки зафиксировано 174 летальных случая, за весь период в России от коронавируса скончалось 3 807 человек.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, составило рекордные 12 331, что больше, чем число когда-либо выявленных в день случаев выздоровления. Количество выздоровевших достигло 131 129 человек и составило 36,2% от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Так выглядит топ-10 регионов по числу заболевших на 26 мая:


Новые 2 830 случаев выявлены в Москве, 817 — в Московской области, 363 — в Санкт-Петербурге, 228 — в Нижегородской области, 207 — в Свердловской области, 203 — в Ростовской, 169 — в Архангельской области, 148 — в Красноярском крае, 112 — в Иркутской области, 105 — в Калужской, 105 — в Тульской и 99 — в Брянской областях.

За сутки скончался 21 человек в Дагестане, 12 — в Санкт-Петербурге, девять — в Московской области, семь — в Нижегородской области, по пять в Смоленской области и Северной Осетии, четыре в Орловской области, по трое в Калининградской и Саратовской областях, по двое в Ленинградской, Свердловской областях, Пермском, Приморском, Алтайском и Забайкальском краях. Общее число умерших достигло 3 807 человек. За сутки скончались 174 человека против 92 днем ранее.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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