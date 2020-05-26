В России за сутки потушили 58 лесных пожаров

Алексей Вольцев

Спасатели в России за сутки ликвидировали 58 лесных пожаров на почти 2 тысячах гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось о 62 потушенных за сутки лесных пожарах.

"В России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 1 885 гектаров", - говорится в сообщении.

Красноярском крае (4 761 гектар). Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в одном районе Иркутской области, в одном районе Тывы, а также в одном районе Хакасии.