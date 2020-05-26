Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно

В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно

В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно
В Совете Федерации предложили в связи с ситуацией с коронавирусом разрешить региональным законодательным собраниям проводить заседания и голосовать дистанционно.

"Обеспечить возможность проведения заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований в дистанционном режиме. Предусмотреть норму, устанавливающую, что заседание может быть проведено в дистанционном режиме, сохраняя при этом общую норму о правомочности заседания", - говорится в предложениях комитета Совфеда по региональной политике и федеративному устройству в перечень мероприятий СФ по совершенствованию законодательства в связи с пандемией, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Эту норму сенаторы предлагают распространить и на представительные органы муниципальных образований.


Олег Мельниченко.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Знаки Зодиака, которых ждет удача в июне 2020 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в июне 2020 года
Родные бывших чеченских боевиков потребовали удаления статьи «Новой газеты»
Родные бывших чеченских боевиков потребовали удаления статьи «Новой
Шведский опыт борьбы с Covid-19: Рекорды по смертности и кризис экономики
Шведский опыт борьбы с Covid-19: Рекорды по смертности и кризис
Россию поймали на подтасовке цифр в торговле с Белоруссией
Россию поймали на подтасовке цифр в торговле с Белоруссией
В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно
В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно
Приянка Чопра и Ник Джонас опубликовали селфи с их первого свидания в честь второй годовщины отношений
Приянка Чопра и Ник Джонас опубликовали селфи с их первого свидания в
Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал "Великая"
Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал "Великая"
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Шнуров показал угрозы от Пригожина
В ЛНР умер шестой пациент с коронавирусом
В ЛНР умер шестой пациент с коронавирусом
Финансовый гороскоп на июнь 2020 года
Финансовый гороскоп на июнь 2020 года
Российский министр переболел коронавирусом
Российский министр переболел коронавирусом
В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков
В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков

Топ на сегодня

На поддержку занятости кредитами под 2% потратят 200 млрд рублей
На поддержку занятости кредитами под 2% потратят 200 млрд рублей
Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа
Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа
Нечем платить за кредит, ЖКХ, а в семье скандалы. Что делать?
Нечем платить за кредит, ЖКХ, а в семье скандалы. Что делать?
Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров

Еще по теме

«Муниципальный фильтр» предлагают снизить до 1-3 процентов
Муниципальным депутатам могут разрешить голосовать заочно
Региональным счетным палатам планируют предоставить доступ к сведениям о недвижимости
Сенаторы обсудили перспективы развития местного самоуправления в Подмосковье