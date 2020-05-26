В Средней Азии ели рис более 1700 лет назад

Вадим Карасев

Археологи из Узбекистана, Китая и Германии получили доказательства, что уже около 250 года до нашей эры в Средней Азии важной пищей служил рис. Во время раскопок древнего города Халчаян (на территории современной Сурхандарьинской области Узбекистана) были найдены зерна культурного риса, выросшие около 1750 лет назад.

Существуют два подвида азиатского культурного риса: японский (Oryza sativa japonica) и индийский (Oryza sativa indica), помимо них, в Западной Африке выращивают еще один вид (Oryza glaberrima). Зерна японского подвида более короткие, а выращивается он на сухих полях, индийский подвид с длинными зернами растет на полях, заливаемых водой. Некоторые разновидности японского риса растут в умеренных широтах, индийский рис — исключительно тропическая культура.

Современные данные показывают, что прародителем азиатского риса был вид Oryza rufipogon — болотный злак, распространенный в Юго-Восточной Азии, на юге и востоке Китая и в некоторых областях Индии. Он до сих пор оказывается нередким сорняком на рисовых полях, и до плодоношения его невозможно на вид отличить от культурного риса. Окультуривание риса произошло около восьми тысяч лет назад в низовьях Янцзы. «Несмотря на культурное значение риса в Средней Азии сегодня, особенно в качестве плова, национального блюда в Узбекистане, в настоящее время нет никаких доказательств того, что рис попал туда из Восточной Азии тысячи лет назад», — пишут авторы исследования.

В ходе раскопок были найдены два семени культурного риса возрастом 1714–1756 лет, что делает их старейшими в Средней Азии. Исследователи отмечают, что морфологически зерна риса больше похожи на японский подвид. Предполагается, что возделывание риса проникло из юго-западного Китая в бассейн реки Инд, а оттуда попало в древнюю Бактрию, где находился город Халчаян.

Помимо риса, при раскопках были найдены зерна пшеницы, двухрядного ячменя, гороха, льна, чечевицы, винограда и других культур. Исследование было опубликовано в журнале Science China: Earth Science.