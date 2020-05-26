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Видео, на котором Филипп Киркоров моет зеркало, стало вирусным в Сети

Видео, на котором Филипп Киркоров моет зеркало, стало вирусным в Сети
Первый ролик российского певца Филиппа Киркорова в соцсети TikTok стал вирусным. За первый час он набрал несколько миллионов просмотров.

"Вы тут не скучайте. Пойду наведу порядок в TikTok. А то я и не в курсе, что там столько моих поклонников. Поселился час назад, а уже два миллиона просмотров", — сообщил музыкант в инстаграме.

Киркоров дебютировал в тиктоке с видео, посвященном челленджу #wipeitdownchallenge, суть которого мыть зеркало и параллельно менять образы под трек "Wipe it down". Певец появляется в огромном берете, рыцарском шлеме оранжевого цвета и,конечно же, короне.


"Наконец-то у тиктока тоже будет король", — считает @kartabeauty.

"Все час здесь, а уже столько просмотров", — написала @_ksusha_alex_.

"Не ожидала вас тут увидеть. Это очень круто", — прокомментировала @_fosfid_.

Пользователи отметили, что уже многие российские знаменитости зарегистрировались в соцсети, в которой видео с наложенной музыкой снимают в основном школьники и блогеры. Но справляются они с этой задачей не хуже молодежи. В TikTok можно найти Ольгу Бузову, Диму Билана, Егора Крида и других.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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