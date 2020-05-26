Власти Кубани рассказали, когда состоится премьера официального гимна города Сочи

Вадим Карасев

В этом году День города Сочи выпадает на 30 мая. Из-за эпидемии COVID-19 массовых мероприятий, к сожалению, в этот день проводиться не будет.

Однако, власти запланировали интересную онлайн-программу, включающую в себя телемарафон, концерты и документальный фильм о Сочи, сообщает пресс-служба правительства Краснодарского края.

К празднику написали официальный гимн Сочи, премьера которого состоится 30 мая. Автор гимна – композитор, народный артист России Алексей Евсюков.

Гимн Сочи впервые прозвучит в исполнении сочинского симонического оркестра под управлением Антона Лубченко в субботу, 30 мая, во время телемарафона на телеканале «Кубань 24».

Запланировано, что телемарафон продлится 5 часов. В его рамках будет освещаться общественно-политическая, историческая, культурная и спортивная жизнь города. В ходе мероприятия к марафону будут подключаться города-побратимы города Сочи, черноморские курорты и муниципальные образования Кубани.

Ожидается, что в телемарафоне примут участие известные артисты и спортсмены, почетные жители города, общественные деятели. Среди гостей телемарафона можно будет увидеть Виталия Игнатенко, Юрия Башмета, Константина Хабенского, Владимира Винокура, Максима Аверина, Илью Авербуха, Михаила Галустяна, Александра Карелина и многих других.

Итак, трансляцию телемарафона можно будет увидеть на официальном сайте администрации Сочи и на сайте телеканала Кубань 24.

Кроме того, 30 мая с утра по городу будут курсировать экскурсионные автобусы с артистами, которые выступят перед сочинцами с концертами на дворовых площадках.

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