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Власти Москвы поддержат еще несколько отраслей бизнеса

Власти Москвы поддержат еще несколько отраслей бизнеса
В Москве принято решение о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей, в том числе частных медклиник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"По результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе – мы приняли решения о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей... В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу", - написал Собянин в своем блоге.

По словам Собянина, чтобы поддержать частную медицину, принято решение продлить до 31 декабря срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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