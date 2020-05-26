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Власти Волгоградской области определили организации, в которых пройдут проверки масочного режима

Власти Волгоградской области определили организации, в которых пройдут проверки масочного режима

В Волгоградской области определили предприятия и организации, в которые могут прийти представители органов исполнительной власти для проверки соблюдения правил поведения во время эпидемии коронавируса. Губернатор Андрей Бочаров пописал постановление о дополнительных мерах борьбы с инфекцией на территории региона. Текст документа опубликован на официальном портале администрации Волгоградской области.

Согласно постановлению, полномочиями проводить проверки в организациях наделяются органы исполнительной власти. Каждый комитет администрации будет проводить проверки в своей сфере. Стройки и проектные бюро будут проверять специалисты комитета строительства. Сотрудники комитета культуры уполномочены проверять театры и библиотеки. Должностные лица комитета информационных технологий могут проверить почтовые отделения,салоны связи и т.д.

Чиновники должны выявлять нарушения, связанные с приостановкой деятельности отдельных организаций. юрлиц и ИП. Комиссии также обязаны проверять соблюдение социальной дистанции между посетителями учреждения и использование на предприятии средств индивидуальной защиты.

На основании постановления чиновники различных комитетов должны разработать план мероприятий на 14 дней, согласно которому будут проводиться рейды.

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По материалам: u-f.ru

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