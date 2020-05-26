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Володин: государство оперативно приняло решения по поддержке бизнеса

Володин: государство оперативно приняло решения по поддержке бизнеса
Государство приняло комплексные меры по поддержке бизнеса в условиях коронавируса, оперативно были введены в действие законы, помогающие предпринимателям сохранить свое дело, говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина по случаю Дня российского предпринимательства.

Володин отметил, что российские предприниматели вносят большой вклад в развитие страны, активно участвуют в решении экономических и социальных задач.

"В этом году бизнес-сообщество встречает свой профессиональный праздник в непростое время. Знания, опыт, деловые качества предпринимателей сегодня особенно востребованы", - говорится в поздравлении Володина, опубликованном на сайте Госдумы.

Спикер добавил, что государство приняло комплексные меры поддержки людей и отраслей экономики, предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших в кризисной ситуации. "Все ветви власти объединили усилия, чтобы оперативно ввести в действие законы, помогающие предпринимателям сохранить свое дело, рабочие места, выплачивать заработную плату, не допустить банкротства", - говорится в тексте.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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