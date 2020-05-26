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ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарства

ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарстваФото: Rafiq Maqbool / AP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания противомалярийного лекарства гидроксихлорохина, используемого для лечения коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Такое решение было принято в связи с публикацией исследования, согласно которому среди больных коронавирусом, принимавших этот препарат, зафиксирован более высокий уровень смертности. Вместе с гидроксихлорохином приостановлены испытания хлорохина.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что при лечении пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией данные препараты продолжают считаться безопасными.

Исследование американских медиков о том, что гидроксихлорохин увеличивает смертность больных коронавирусом, было опубликовано ранее в журнале The Lancet. До этого к похожим выводам пришли и китайские ученые. При этом препарат в качестве средства для борьбы с коронавирусом не раз рекламировал президент США Дональд Трамп.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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