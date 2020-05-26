ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарства
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания противомалярийного лекарства гидроксихлорохина, используемого для лечения коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
Такое решение было принято в связи с публикацией исследования, согласно которому среди больных коронавирусом, принимавших этот препарат, зафиксирован более высокий уровень смертности. Вместе с гидроксихлорохином приостановлены испытания хлорохина.
При этом Гебрейесус подчеркнул, что при лечении пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией данные препараты продолжают считаться безопасными.
Исследование американских медиков о том, что гидроксихлорохин увеличивает смертность больных коронавирусом, было опубликовано ранее в журнале The Lancet. До этого к похожим выводам пришли и китайские ученые. При этом препарат в качестве средства для борьбы с коронавирусом не раз рекламировал президент США Дональд Трамп.