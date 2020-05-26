Врио главы НАО призвал не спешить с референдумом об объединении регионов

Лидия Мартынова

Все разговоры о референдуме относительно объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа преждевременны, спешка в этом вопросе не нужна, заявил врио главы НАО Юрий Бездудный.

"После подписания меморандума получил сотни сообщений, запросов, комментариев. В том числе не самых лицеприятных. Понимаю беспокойство людей. Все сообщения читаю, много общаюсь с жителями и вижу переживания каждого. Слышу, как на площади поют гимн округа", - написал Бездудный на своей странице во "ВКонтакте".

Он отметил, что специально выдержал паузу, чтобы власти могли проанализировать ситуацию, изучить детали. По мнению Бездудного, большую работу в этом направлении проводят представители рабочей группы, депутаты, члены национальных и общественных организаций.

"С каждым из них мы встречались, общались и делились мнениями. Общая позиция - спешка в таком серьезном вопросе не нужна! Полностью ее разделяю", - подчеркнул врио главы округа.