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Выписавшийся из больницы Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Выписавшийся из больницы Песков оценил ситуацию с коронавирусом в РоссииФото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Выписавшийся из больницы после заражения COVID-19 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в стране: эпидемиологическая опасность остается и будет сохраняться еще какое-то время. Его цитирует ТАСС во вторник, 26 мая.

За последние сутки в России выявили 8915 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 362 тысячи.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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