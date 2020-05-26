Выписавшийся из больницы Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Вадим Карасев

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Выписавшийся из больницы после заражения COVID-19 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в стране: эпидемиологическая опасность остается и будет сохраняться еще какое-то время. Его цитирует ТАСС во вторник, 26 мая.

За последние сутки в России выявили 8915 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 362 тысячи.