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Вышли на плато показателей: на Буковине заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

Вышли на плато показателей: на Буковине заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

К вечеру понедельника, 25 мая, на Буковине, которая лидирует в печальном антирейтинге по количеству зараженных коронавирусом граждан, официально подтверждено 18 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Уменьшившиеся число новых случаев инфицирования, считают в области, позволяет говорить о стабилизации ситуации.

«По мнению эпидемиологов, пиковый рост заболеваемости коронавируса пришелся на период с 27 апреля по 3 мая. После же ситуация стабилизировалась, сейчас мы находимся на так называемом плато показателей. Если такая тенденция сохранится и в дальнейшем, число больных в области пойдет на спад», — отметил председатель облгосадминистрации.

С учетом новых случаев заражения общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3101 человека.

При этом губернатор отметил, что, по данным специалистов, 9% буковинцев заразились COVID-19 за границей, 71% — дома, после контакта с больными. В то же время 20% больных не смогли назвать источник инфицирования.

«Таким образом, каждый пятый буковинец подхватил вирус случайно, в неизвестных условиях», — сообщил Осачук.

Он добавил, что около 9 тыс. человек в Черновицкой области находились в статусе контактных лиц и вынуждены были оставаться на самоизоляции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро понедельника, 25 мая, в Украине подтверждены 21 245 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 623 случая с летальным исходом и 7 234 случая выздоровления пациентов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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