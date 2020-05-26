За сутки в России установлены рекорды по умершим и выздоровевшим от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

За последние сутки в России установлено два рекорда по статистике смертей и выздоровлений пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.

Число поправившихся пациентов за день составило 12 331. При этом в Москве был побит свой рекорд по вылечившимся, их оказалось 8033. Всего к 26 мая излечилось более 131 тысячи россиян.

Зарегистрировано 174 новых смерти. За время эпидемии в стране скончалось 3807 зараженных.