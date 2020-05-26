Загадочные перемещения мужа едва не свели с ума жену и поставили брак под угрозу

Вадим Карасев

Скриншот: Google Maps

Брак 49-летнего жителя индийского штата Тамилнад оказался под угрозой, после того как его жена проверила геоданные в его телефоне и обнаружила там места, посещение которых он не смог объяснить. Как пишет The News Minute, он утверждает, что в их таинственном появлении виновата компания Alphabet, которой принадлежит Google.

Мужчина рассказал, что установил на смартфон приложение Google Maps Timeline, которое сохраняет геоданные пользователя. При этом, как отмечается в материале, онлайн-карты не всегда определяют точную локацию. Однако, несмотря на это, его жена регулярно просматривала информацию о перемещениях супруга и задавала вопросы о том, что он делал в тех или иных местах.

То, что мужчина не смог объяснить свое пребывание в некоторых геолокация, чуть не свело женщину с ума, создало множество трудностей в его семейных отношениях и поставило их брак под угрозу. «Моя жена не слушает то, что говорят ей родственники, друзья и адвокаты. Она отказывается слушать и верит Google», — пожаловался житель Индии и добавил, что постоянными расспросами супруга мешает ему спать.

Мужчина обратился в полицию с жалобой в отношении компании. Он планирует «восстановить справедливость», а также надеется получить от Google компенсацию за внесенный в его жизнь беспорядок.

В апреле сообщалось, что введенный во многих странах из-за коронавируса карантин помешал неверным супругам скрывать романы на стороне. Из-за того, что мужья и жены постоянно находятся в месте дома, тем, у кого есть романы на стороне, приходится общаться с возлюбленными на глазах супругов.