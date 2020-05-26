Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Загадочные перемещения мужа едва не свели с ума жену и поставили брак под угрозу

Загадочные перемещения мужа едва не свели с ума жену и поставили брак под угрозуСкриншот: Google Maps

Брак 49-летнего жителя индийского штата Тамилнад оказался под угрозой, после того как его жена проверила геоданные в его телефоне и обнаружила там места, посещение которых он не смог объяснить. Как пишет The News Minute, он утверждает, что в их таинственном появлении виновата компания Alphabet, которой принадлежит Google.

Мужчина рассказал, что установил на смартфон приложение Google Maps Timeline, которое сохраняет геоданные пользователя. При этом, как отмечается в материале, онлайн-карты не всегда определяют точную локацию. Однако, несмотря на это, его жена регулярно просматривала информацию о перемещениях супруга и задавала вопросы о том, что он делал в тех или иных местах.

То, что мужчина не смог объяснить свое пребывание в некоторых геолокация, чуть не свело женщину с ума, создало множество трудностей в его семейных отношениях и поставило их брак под угрозу. «Моя жена не слушает то, что говорят ей родственники, друзья и адвокаты. Она отказывается слушать и верит Google», — пожаловался житель Индии и добавил, что постоянными расспросами супруга мешает ему спать.

Мужчина обратился в полицию с жалобой в отношении компании. Он планирует «восстановить справедливость», а также надеется получить от Google компенсацию за внесенный в его жизнь беспорядок.

В апреле сообщалось, что введенный во многих странах из-за коронавируса карантин помешал неверным супругам скрывать романы на стороне. Из-за того, что мужья и жены постоянно находятся в месте дома, тем, у кого есть романы на стороне, приходится общаться с возлюбленными на глазах супругов.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим
Врач предрек негативные последствия жесткого карантина
Врач предрек негативные последствия жесткого карантина
Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета
Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета
Загадочные перемещения мужа едва не свели с ума жену и поставили брак под угрозу
Загадочные перемещения мужа едва не свели с ума жену и поставили брак
Салоны красоты потребовали от властей назвать дату открытия
Салоны красоты потребовали от властей назвать дату открытия
28 тысяч россиян подали заявки на "дальневосточную ипотеку"
28 тысяч россиян подали заявки на "дальневосточную ипотеку"
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 мая
Модная битва: Камила Кабелло против Кристины Левиевой
Модная битва: Камила Кабелло против Кристины Левиевой
Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару
Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару
Пианисты-виртуозы сыграли в четыре руки главную тему из "Игры престолов"
Пианисты-виртуозы сыграли в четыре руки главную тему из "Игры
Россиянам в изоляции покажут ужасы карантина и работу браконьеров
Россиянам в изоляции покажут ужасы карантина и работу браконьеров

Топ на сегодня

Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Еще по теме

СМИ узнали, что Google отслеживает местонахождение пользователей Android
Google рассказал, как отслеживается местоположение пользователей
«Google Maps» теперь не даст вам уснуть в автобусе
Google представил приложение для скачивания роликов с YouTube