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Застройщики назвали преимущества сокращения на год инвестцикла

Застройщики назвали преимущества сокращения на год инвестцикла
Сокращение инвестиционного цикла в строительстве поможет повысить доходность проекта, поспособствует росту темпов жилищного строительства и увеличению объемов ввода, а также снизит стоимость жилья для конечного потребителя, сообщили опрошенные РИА Недвижимость застройщики.

Во вторник на совещании в правительстве России вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что разрабатываемые властями мероприятия по улучшению ситуации в строительной отрасли позволят сократить инвестиционный цикл проектов минимум на год.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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