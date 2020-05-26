Застройщики назвали преимущества сокращения на год инвестцикла

Влада Некрасова

Сокращение инвестиционного цикла в строительстве поможет повысить доходность проекта, поспособствует росту темпов жилищного строительства и увеличению объемов ввода, а также снизит стоимость жилья для конечного потребителя, сообщили опрошенные РИА Недвижимость застройщики.

Во вторник на совещании в правительстве России вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что разрабатываемые властями мероприятия по улучшению ситуации в строительной отрасли позволят сократить инвестиционный цикл проектов минимум на год.