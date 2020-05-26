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Жители Кузбасса сняли выпавшие огромные градины

Жители Кузбасса сняли выпавшие огромные градины

В северной части Кемеровской области выпал крупный град. Жители выкладывают в соцсетях фотографии.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение. Прогноз оказался верен, и 26 мая на отдельные районы Кузбасса обрушился шквалистый ветер с обильными осадками. В ночь на 27 мая ожидается похолодание.

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Похожие фото выкладывают в соцсетях жители Томска и области. Там тоже был крупный град.

Накануне сильнейший ураган прошел в Екатеринбурге. Ruposters опубликовал несколько роликов из уральской столицы.

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По материалам: uposters.ru

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