Жители Кузбасса сняли выпавшие огромные градины
Сегодня, 16:00 Вадим Карасев
В северной части Кемеровской области выпал крупный град. Жители выкладывают в соцсетях фотографии.
Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение. Прогноз оказался верен, и 26 мая на отдельные районы Кузбасса обрушился шквалистый ветер с обильными осадками. В ночь на 27 мая ожидается похолодание.
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Похожие фото выкладывают в соцсетях жители Томска и области. Там тоже был крупный град.
Накануне сильнейший ураган прошел в Екатеринбурге. Ruposters опубликовал несколько роликов из уральской столицы.
По материалам: uposters.ru