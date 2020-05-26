Знаки Зодиака, которых ждет удача в июне 2020 года

Вадим Карасев

Первый летний месяц — время прорыва, когда многие смогут что-то поменять в жизни и покорить новые вершины. Астрологи поделились мнением о том, каким Знакам Зодиака повезет больше остальных в июне-2020.

На лето мы всегда возлагаем большие надежды: мечтаем исполнить самые сокровенные желания, отдохнуть от суеты будней, испытать новые эмоции. Но что же принесет нам наступающий июнь? Некоторым представителям зодиакального круга первый летний месяц подарит долгожданное счастье, везение, процветание и могущественное покровительство высших сил.

Дева

Девам необыкновенно повезет в июне: планеты подарят много положительной энергии, благодаря чему они смогут решить свои дела и проблемы, которые скопились за время самоизоляции. Как покажут события июня, свободу действий первыми получат как раз Девы, когда представится перспективная возможность изменить жизнь к лучшему. Их ждет поддержка звезд, но вместе с тем и шаг в сторону, поскольку новая жизнь ничем не будет напоминать прошлую. Это идеальный момент, чтобы начать все с чистого листа.

Лев

Львам звезды пророчат много удачи, которая будет поджидать во всех сферах жизни: получится решить накопившиеся дела, улучшить материальное положение, избавиться от проблем, наладить отношения в семье. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не ориентироваться на новые свершения и грандиозные планы, а отступить на шаг назад, чтобы вновь пережить приятные моменты, занимаясь привычными делами и забавляясь легким оттенком ностальгии.

Козерог

Козероги будут самым счастливым знаком в июне-2020, и, возможно, этот месяц будет одним из лучших в этом году. Энергия планет будет благосклонна к представителям этого Знака, давая им больше везения и активности в делах. Астрологи советуют быть активными, но не душить себя работой, идти вперед, но не пытаться двигаться в каком-то конкретном направлении. Пусть жизнь в июне идет своим чередом — пока есть вера в лучшее, не стоит беспокоиться, что вы на время отклонитесь от выбранного курса.

Водолей

Водолеи, освободившиеся от гнетущего влияния планет-гигантов, вернутся к привычной жизни. В первые дни июня им остается лишь организовать некое промежуточное решение, которое позволит сделать передышку и подумать, как устроить жизнь в будущем. В середине-конце июня с видимой легкостью можно добиться успеха, но астрологи советуют не рисковать зря и не испытывать судьбу. Любые, даже самые неприятные события могут обернуться для Раков большим успехом: нужно лишь верить в себя.