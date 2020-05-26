Звезда сериала «Великая» раскрыла подробности съемок сцен секса

Вадим Карасев

Кадр: сериал «Великая»

Николас Холт, исполнивший роль Петра III в комедийном сериале «Великая», раскрыл подробности съемок сцен секса в шоу. Об этом пишет The Independent.

Артист признался, что эротические эпизоды давались ему нелегко из-за их абсурдности. «Их очень тяжело снимать, потому что они очень, очень забавные и просто глупые», — заявила звезда сериала.

Холт добавил, что в некоторых эпизодах не мог смотреть коллегам, в том числе исполнившей роль Екатерины Великой Эль Фаннинг, в глаза, потому что мог рассмеяться.

21 мая сообщалось, что российских зрителей сериала «Великая» разозлил актерский состав шоу, в котором оказались темнокожие артисты. В частности, им не понравилось то, что роль князя Ростова в шоу исполнил Абрахам Попула, а светлейшего князя Григория Орлова сыграл Саша Дхаван.

Комедийный сериал «Великая» производства США, Великобритании и Австралии вышел 16 мая.