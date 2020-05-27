317 лет назад был основан Санкт-Петербург

Алексей Вольцев

27 мая 1703 года Пётр I заложил Петропавловскую крепость. Эта дата стала днем основания Санкт-Петербурга.

С 1700 года Россия вела войну со Швецией за выход в Балтийское море. К лету 1703 года были отвоеваны земли в устье Невы, для защиты которых от нападения шведов здесь было необходимо закрепиться. Захваченную крепость Ниеншанц посчитали недостаточно пригодной для этого, место для новой крепости выбрали на острове Енисаари (с финского — Заячий), откуда прекрасно просматривались входы в рукава Невы из Финского залива.

(16) 27 мая 1703 года на Заячьем острове Петром I состоялась закладка крепости, с которой начался город Санкт-Петербург — первый русский порт на Балтийском море. Назван город в честь апостола Петра. Возглавлял строительство Александр Меншиков, ближайший помощник царя. Считается, что чертеж этой первой земляной крепости принадлежит самому Петру I, а математический расчет плана выполнил французский фортификатор Ламбер.

Крепость строили солдаты, пленные шведы и крепостные крестьяне, которые посылались от каждой губернии. Постройка дерево-земляной крепости была завершена в октябре 1703 года. Отмечали это событие и в Москве, и на берегах Невы. Однако после сильного наводнения часть земляных валов была разрушена. Поэтому к середине 18 века крепость была «одета» в камень.

С истории создания крепости начинается история жизни города. Первоначально крепость называлась Санкт-Петербургской, но бытовало и другое название — Петропавловская — по имени собора Петра и Павла, расположенного в центре крепости. С 1917 года оно утвердилось как официальное. Во время Октябрьской революции крепость стала полевым штабом Петроградского военно-революционного комитета, руководившего восстанием и взятием Зимнего дворца.

В 1924 году в крепости открыли Музей, а с 1993 года Петропавловская крепость объявлена историко-культурным заповедником. Бастионы крепости названы в честь Петра I и его ближайших сподвижников, лично надзиравших за их строительством, — Государев, Меншиков, Головкин, Зотов, Трубецкой и Нарышкин бастионы.

В состав единого архитектурного ансамбля входят: Петропавловский собор; оборонительные сооружения; Ботный дом, в котором хранится точная копия ботика Петра I «Дедушки русского флота»; здание Монетного двора. Казематы Трубецкого бастиона, где с петровских времен держали особо важных государственных преступников, а позднее — одиночки Секретного дома Алексеевского равелина, также стали территорией музея.

Ежедневно с Нарышкина бастиона раздается полуденный пушечный выстрел, и ежегодно 27 мая Петропавловская крепость становится местом торжественного празднования Дня города Санкт-Петербурга.