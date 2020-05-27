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Агата Муцениеце рассказала, как Дмитрий Нагиев поддержал ее после развода с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце рассказала, как Дмитрий Нагиев поддержал ее после развода с Павлом Прилучным

На днях в журнале "Караван историй" вышло новое интервью с 31-летней Агатой Муцениеце. В этой беседе актриса рассказала о жизни на самоизоляции, работе в шоу "Голос. Дети" на Первом канале и громком разводе с 32-летним Павлом Прилучным. Агата также призналась, что ей невероятно приятно работать в паре с Дмитрием Нагиевым, и поделилась ценным советом, который соведущий дал ей после ее расставания с мужем.

Мне с Димой очень комфортно. Близко его не знаю, но всегда восхищалась: человек умудряется столько лет удерживаться на вершине шоу-бизнеса. Взлететь-то могут многие, а вот закрепиться получается далеко не у всякого. Узнав, что мы с Пашей разводимся, Нагиев сказал: "Развод продлевает жизнь". Я его слова запомнила,

— рассказала Агата о поддержке со стороны Дмитрия Нагиева.


Агата Муцениеце и Дмитрий Нагиев

Примечательно, что Агата — не первая звезда, которой Нагиев протягивает руку помощи во время тяжелого периода расставания. Несколько лет назад пресса активно обсуждала общение Дмитрия и Ольги Бузовой — тогда в сеть попала личная переписка звезд, в которой Нагиев всячески утешает Бузову после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

В беседе с журналистами издания Муцениеце также призналась, что не жалеет, что вынесла их развод с Прилучным в публичную плоскость. Агата убеждена, что в противном случае это расставание обросло бы еще большими слухами.


Павел Прилучный и Агата Муцениеце

И я, и Паша  — люди публичные. Мы регулярно делились с поклонниками счастливыми моментами своей семейной жизни, и думаю, было бы нечестно скрыть от них факт расставания... Кроме того, лучше сообщу об этом я, нежели потом буду читать о себе всякие небылицы,

— убеждена звезда.

Напомним, о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стало известно в конце февраля. Актриса призналась, что после восьми лет совместной жизни они с мужем перестали друг друга понимать и начали много ссориться. Позже актриса рассказала, как Павел в состоянии алкогольного опьянения поднял на нее руку, а потом вместе с детьми выгнал из их загородного дома.


Агата Муцениеце с детьми

Через некоторое время после этого Муцениеце призналась, что не считает себя врагом собственного мужа, но добавила, что искренне хотела бы, чтобы его ментальное здоровье пришло в норму. В середине мая стало известно, что Агата и Павел официально начали бракоразводный процесс.

Я развожусь! Ничего там такого у нас нет, кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся и, как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так, как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские,

— прокомментировала эту новость актриса.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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