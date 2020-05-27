Александр Цекало представил новый проект и рассказал о жене: "Мы любим с Даришей друг друга и занимаемся сексом"

Вадим Карасев

Женившись на 28-летней Дарине Эрвин, 59-летний Александр Цекало на некоторое время пропал с радаров. Российский продюсер и телеведущий переехал в США, где живет его избранница и где год назад они зарегистрировали свой брак. Пара плодотворно провела время пандемии, подготовив к запуску новый онлайн-проект "Сериаlist" — обзор сериалов.

Супруги работают над ним вместе — Александр в кадре рассказывает о понравившихся ему телепроектах, а Дарина выполняет роль закадрового голоса. И первый выпуск Цекало начал со слов, разошедшихся на цитаты в российской прессе.





Александр ЦекалоЯ и моя жена Дариша любим друг друга. Мы занимаемся сексом. Мы готовим еду вместе, смотрим сериалы. Хорошо приготовленная еда, как известно, это тоже секс. Хорошо снятый сериал — это тоже секс. Я хочу рассказать про очень сексуальные сериалы. В них нет эротических сцен, просто они очень круто сделаны,— сказал Цекало, представляя свое новое онлайн-шоу.





Дарина Эрвин и Александр Цекало

Дарина Эрвин, напомним, стала четвертой женой Александра, ради которой он оставил свою третью супругу — Викторию Галушку, в браке с которой прожил десять лет, вместе они воспитывали двух общих детей.



