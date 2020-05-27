Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз

Вадим Карасев

26-летняя Анастасия Шубская поделилась с поклонниками радостной новостью — она стала мамой во второй раз. Жена 34-летнего хоккеиста Александра Овечкина показала снимок с новорожденным сыном.

27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см, 3 800 г! Мы самые счастливые,

— написала под семейной фотографией Анастасия.





Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!

— поделился эмоциями счастливый отец.





О грядущем пополнении в семье дочь Веры Глаголевой лично сообщила в своем микроблоге 24 февраля.

Мы очень тебя ждем,

— написала модель, опубликовав семейное фото, на котором она запечатлена с заметно округлившимся животом.





Пара, которая вместе пять лет, уже воспитывает одного ребенка. Сын супругов Сергей, которого назвали в честь погибшего брата спортсмена, появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчик родился в одном из перинатальных центров в США, где постоянно проживают Анастасия и Александр. Супруга хоккеиста не раз говорила, что мечтает подарить маленькому Сереже братика или сестренку. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" так ответил на вопрос об ожидании скорого прибавления в семействе:

Это здорово. Чем больше детей, тем веселее,

— сказал Овечкин.