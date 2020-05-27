Архангельская область и НАО подготовят программу экономической интеграции
Сегодня, 07:49 Влада Некрасова
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа вместе с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Об этом врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил по итогам совещания с участием врио главы НАО Юрия Бездудного у вице-премьера Юрия Трутнева.
По материалам: ria.ru