Архангельская область и НАО подготовят программу экономической интеграции

Влада Некрасова

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа вместе с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.

Об этом врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил по итогам совещания с участием врио главы НАО Юрия Бездудного у вице-премьера Юрия Трутнева.