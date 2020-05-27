Армия Хафтара ответила на заявление США о переброске истребителей ВКС России

Вадим Карасев

Фото: Hamza Turkia / Globallookpress.com

Заявление Пентагона о том, что Воздушно-космические силы (ВКС) России перебросили в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, выглядит странным. Так ответил на соответствующие сообщения официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари, передает ТАСС.

По его словам, странно также то, что американская сторона не говорит о «вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну, о переброске десятков тысяч турецких наемников». Представитель ЛНА добавил, что в ближайшее время будет выпущено специальное заявление о ситуации.

Ранее информацию о переброске в Ливию российских самолетов назвал недостоверной первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он счел заявление США фейком и дезинформацией «в духе прежних американских администраций».

Африканское командование Вооруженных сил США 26 мая заявило, что в Ливию были переброшены российские боевые самолеты. Уточнялось, что сначала они находились в Сирии, где их перекрасили, чтобы скрыть российское происхождение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 мая сообщил, что направит несколько тысяч сирийских боевиков в Ливию сражаться с местной национальной армией во главе с фельдмаршалом Хафтаром. Отмечалось, что Анкара уже переправила 500 представителей протурецких группировок в Ливию, турецкий лидер всего планирует послать по меньшей мере 3400 наемников, членов вооруженной оппозиции Сирии.

Ливия после начала в 2011 году гражданской войны, свержения и убийства правившего страной с 1969 года полковника Муаммара Каддафи оказалась в ситуации двоевластия. Турция вместе с силами правительства национального согласия (ПНС) борется за оттеснение ЛНА фельдмаршала Хафтара.