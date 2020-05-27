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Беднейший континент собрался пойти по стопам Европы ради выживания

Беднейший континент собрался пойти по стопам Европы ради выживанияФото: Thomas Mukoya / Reuters

Беднейший континент мира — Африка — собрался пойти по стопам Европы и создать самую крупную зону свободной торговли. По мнению экономистов, это поможет преодолеть последствия глобального кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, и необходимо для выживания национальных экономик, пишет CNBC.

Проект Африканской зоны свободной торговли (AfCFTA) задумывался независимо от коронавируса и должен был быть реализован 1 июля 2020 года, однако его старт пришлось отложить. Тем не менее, участники не отказываются от идеи и пока говорят лишь о ее переносе.

Ожидается, что AfCFTA станет крупнейшей зоной свободной торговли в мире. Население 54 стран-участниц составит 1,3 миллиарда человек, а совокупный ВВП — 3,4 триллиона долларов, что превосходит показатели Евросоюза и Транстихоокеанского партнерства (ТТП), из которого в 2017 году вышли США.

Переговоры о создании AfCFTA были непростыми и длились несколько лет, однако в итоге всем участникам удалось прийти к согласию. Несмотря на отсрочку, уже назначенный будущий глава AfCFTA Вамкеле Мэн по-прежнему выражает уверенность в общем успехе предприятия.

Опрошенные изданием финансисты выразили уверенность, что создание зоны свободной торговли станет сильным подспорьем для восстановления континентальной экономики. Сейчас многие страны Африки не имеют собственного производства важнейших товаров, в том числе первой необходимости, и сталкиваются с трудностями из-за невозможности импортировать их из Китая и других стран вне континента.

Ранее Африканский союз, объединяющий все страны материка, заявлял, что общеконтинентальный ущерб от нынешнего кризиса составит всего 1,1 процента совокупного ВВП и станет, таким образом, менее существенным по сравнению с европейскими потерями.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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