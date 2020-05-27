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Беременная иностранка с коронавирусом и ее ребенок умерли в Петербурге

Беременная иностранка с коронавирусом и ее ребенок умерли в ПетербургеФото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга умерла беременная иностранка с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, передает «Интерфакс».

Смерть наступила 21 мая, женщине было 34 года, она находилась на последних сроках беременности. Ее ребенка спасти не удалось.

В комитете по здравоохранению добавили, что у женщины был подтвержден коронавирус с тяжелым течением вирусной пневмонии. Окончательные выводы о причине смерти будут сделаны после получения результатов вскрытия.

17 мая стало известно, что в Чечне умерла беременная медик, заразившаяся коронавирусом. По информации регионального Минздрава, всего в республике заразились более 50 врачей.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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