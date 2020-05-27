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Блейк Лайвли пошутила над снимком Райана Рейнольдса в нижнем белье

Блейк Лайвли пошутила над снимком Райана Рейнольдса в нижнем белье

Если бы в мире проходил чемпионат по троллингу среди супружеских пар, то 32-летняя Блейк Лайвли и 43-летний Райан Рейнольдс определенно оказались бы в числе его финалистов. Вчера актриса вновь продемонстрировала, что обожает шутить над своим мужем.

Несколько часов назад в юмористическом аккаунте Рональда Макдонки появился снимок Рейнольдса, сделанный при помощи фотошопа. На фото актер в трусах в цветах американского флага, короткой футболке с надписью Fun (в переводе с английского — веселье) и с татуировками на ноге и животе, одна из которых призывает ехать, лежит на транспортерной ленте в супермаркете.


Фото из инстаграма Рональда Макдонки

Снимок так позабавил Лайвли, что она решила его прокомментировать.

Пожалуйста, прекратите воровать мои личные фотографии,

— написала она.


К слову, не менее остроумны были и интернет-пользователи.

Вообще-то мне никогда не нравился этот парень, но теперь... А это на самом деле фотошоп?

— написали они.

А вот сам Райан пока на фото не отреагировал — победить в остроумии жену не так уж и просто. Но он наверняка не упустит шанс лишний раз подколоть свою супругу. Так, в прошлом месяце он высмеял ее парикмахерские способности.

Она уже однажды стригла меня. Это заняло два с половиной часа. Но в конечном итоге моя стрижка выглядела так, будто она сделала все это с помощью одной лишь зажигалки. Еще мою стрижку можно было сравнить с перчатками, которые сделаны из наждачной бумаги. Было бы быстрее, если бы она просто растирала мои волосы, пока они бы не исчезли, — поделился он.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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