Блейк Лайвли пошутила над снимком Райана Рейнольдса в нижнем белье
Если бы в мире проходил чемпионат по троллингу среди супружеских пар, то 32-летняя Блейк Лайвли и 43-летний Райан Рейнольдс определенно оказались бы в числе его финалистов. Вчера актриса вновь продемонстрировала, что обожает шутить над своим мужем.
Несколько часов назад в юмористическом аккаунте Рональда Макдонки появился снимок Рейнольдса, сделанный при помощи фотошопа. На фото актер в трусах в цветах американского флага, короткой футболке с надписью Fun (в переводе с английского — веселье) и с татуировками на ноге и животе, одна из которых призывает ехать, лежит на транспортерной ленте в супермаркете.
Снимок так позабавил Лайвли, что она решила его прокомментировать.
Пожалуйста, прекратите воровать мои личные фотографии,
— написала она.
К слову, не менее остроумны были и интернет-пользователи.
Вообще-то мне никогда не нравился этот парень, но теперь... А это на самом деле фотошоп?
— написали они.
А вот сам Райан пока на фото не отреагировал — победить в остроумии жену не так уж и просто. Но он наверняка не упустит шанс лишний раз подколоть свою супругу. Так, в прошлом месяце он высмеял ее парикмахерские способности.
Она уже однажды стригла меня. Это заняло два с половиной часа. Но в конечном итоге моя стрижка выглядела так, будто она сделала все это с помощью одной лишь зажигалки. Еще мою стрижку можно было сравнить с перчатками, которые сделаны из наждачной бумаги. Было бы быстрее, если бы она просто растирала мои волосы, пока они бы не исчезли, — поделился он.