Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз ЕР

Анастасия Иванова

Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в предварительном голосовании "Единой России", сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Праймериз ЕР стартовали в понедельник, они впервые будут проходить в течение целой недели и завершатся вечером в воскресенье. Победители будут представлять ЕР на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в электронном формате.

"Во время проведения предварительного голосования у нас продолжается регистрация избирателей, и в среду, 27 мая, мы "перевалили" за миллион выборщиков. Это беспрецедентная цифра для нашей партии, да и, пожалуй, в принципе для процедуры электронного голосования", - цитирует Перминова пресс-служба ЕР.

За первые двое суток с момента старта процедуры проголосовали уже более 400 тысяч человек, уточнил замсекретаря генсовета партии.