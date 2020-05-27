Целый день царила хорошая атмосфера: Итоги биржевой торговли 26 мая

Лидия Мартынова

Второй день подряд в мире продолжается рост на фондовых рынках. Биржи во всех регионах мира показывают хороший трафик. Цены на нефть, пусть медленно, но идут вверх.

Во вторник, 26 мая, фондовые индексы на биржах выросли на новости, что американская биотехнологическая компания Novavax объявила о начале испытаний на людях своей экспериментальной вакцины против коронавируса. Первые результаты ожидаются уже в июле.

Во вторник глава Центрального банка Китая И Ган заявил, что КНР усилит свою экономическую политику и поддержит реальную экономику кредитованием. Он также отметил, что экономические данные за прошедший период показывают положительную динамику. Фондовые рынки в Азии отреагировали ростом на эту обнадеживающую новость. Как следствие, в Азиатско-Тихоокеанском регионе во вторник рост составил большие величины, чем в Европе и Америке.

В Токио Nikkei показал рост 2,63% а австралийский индекс S&P/ SX 200 — +2,49%, в то время как южнокорейский индекс Kospi на закрытии показал +1,61%.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite составил +0,79%, биржи Шендзяна Shenzhen Component Index — +1,58%. В Гонконге прибыль составила 2,04%, в Мумбаи — 0,38% и Сингапуре— 1,62%.

Вслед за азиатскими основные европейские рынки также открылись с ростом фондового рынка. Индекс еврозоны EuroStoxx50 вырос на 1,12% в начале торгов.

Положительный биржевой тренд продолжила открывшаяся биржа в Нью-Йорке, продемонстрировав значительное укрепление котировок. На старте индекс DJIA 30 ведущих промышленных компаний сразу же показал +2,40%, индекс S&P500 — +2,44%, а индекс Nasdaq Composite — +1,63%.

На крупных западноевропейских фондовых биржах целый день царила хорошая атмосфера и в результате все фондовые рынки закрылись с ростом.

Лондонский индекс FTSE-100 завершил день ростом на 1,19%, франкфуртский индекс DAX — на 1%, а парижский CAC-40 — на 1,46%.

Индекс еврозоны EuroStoxx50 вырос на 0,94% по сравнению с его значением закрытия в понедельник.

Нью-Йоркская фондовая биржа также по итогам дня показала хорошее прибавление: DJIA вырос на 2,76%, Nasdaq — на 1,07%, а индекс S&P — на 1,96%.

Цена европейской марки нефти Brent выросла на 27 центов (0,76%) до $ 35,80 за баррель. Американской марки WTI — на 67 центов (2,02%) до $ 33,92 за баррель.

Цена золота на спотовых торгах в Нью-Йорке снизилась на 1,67% ($ 29,05) до $ 1706,45 за унцию.

Евро относительно доллара целый день рос в цене до $ 1,0988. Утром во вторник евро стоил $ 1,0919.