Чайка заявил о необходимости управленческих решений в Дагестане

Анастасия Иванова

Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка заявил о необходимости принимать управленческие решения на местах после информации о том, что медучреждения в Дагестане становятся источником заражения COVID-19, сообщает пресс-служба полпредства.

"Широкое распространение коронавирусной инфекции выявило ряд острых проблем в структуре здравоохранения региона. Мы получали информацию и о том, что медицинские учреждения сами становились источником заражения, что, безусловно, недопустимо. На такие обращения надо своевременно реагировать и принимать серьезные управленческие решения на местах", – подчеркнул Чайка, слова которого приводит пресс-служба после беседы с главой Дагестана Владимиром Васильевым по телефону.

Как отмечается, Чайка поинтересовался у Васильева ходом реализации поручений главы государства, в частности касающихся оснащения медицинских учреждений оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты для бригад специалистов, а также дополнительных выплат медицинским работникам.