Чешские власти отреагировали на продажу календарей с нацистами

Лидия Мартынова

Министерство внутренних дел Чехии разорвало договор аренды склада с издательством «Наше войско», выпустившим календарь на 2021 год с портретами вождей Третьего рейха. Об этом 26 мая заявил глава чешского МИДа Чехии Томаш Петршичек после встречи с послом Израиля в Чехии Даниэлом Мероном.

«Подобным предметам на прилавках чешских магазинов не место. Они преуменьшают ужасы нацистского режима, Израилем это должно восприниматься особенно болезненно», — отметил Петршичек

В свою очередь глава МВД Чехии Ян Хамачек отметил, что «когда появился календарь, я начал выяснять, что это похоже на случай с кружками». По его словам, календарь с представителями Третьего рейха, выпущенный издательством стал «последней каплей».

«В тот момент, когда появилась эта скандальная вещь, я дал указание не расследовать, а действовать», — сказал Хамачек, добавив, что склад, который арендовало «Наше войско» принадлежит Министерству внутренних дел, а магазин — муниципалитету.

Напомним, издательство «Наше войско» выпустило календарь, в котором наряду с фотографией Адольфа Гитлера были размещены изображения опергруппенфюрера СС протектора Моравии и Богемии Рейнхарда Гейдриха, руководителя ордена СС Генриха Гиммлера, ответственного за «окончательное решение еврейского вопроса» Адольфа Эйхмана и «доктора» из Освенцима Йозефа Менгеле. Это вызвало большой резонанс в Чехии, а продажа календаря была раскритикована чешским президентом Милошем Земаном. Ранее издательство подвергалось полицейскому расследованию из-за продажи кружек с Гитлером и Иосифом Сталиным, но тогда избежало преследования доказав, что продажа продукции с изображением нацистов — это не продвижение их идеологии, а получение прибыли.

Нынешний скандал привел к тому, что в Чехии было предложено изменить закон, чтобы подобные эксцессы не могли безнаказанно повторяться в будущем. Сенатор Вацлав Ласка сообщил, что он уже начал работать над поправкой, которая сделает продвижение нацистской символики и портретов фашистов преступлением.