Что пишут в Телеграме: 26 мая

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор событий 26 мая, о которых писали популярные Telegram-каналы.

Владимир Путин объявил о том, что Россия преодолела самый тяжелый этап распространения коронавируса. Президента цитирует канал "Без комментариев".

Пик по коронавирусу в России считается пройденным.



Испания постепенно выходит из карантина, там открываются парки и летние террасы баров и ресторанов. Как отмечает канал "RT на русском", в стране более 2 месяцев были закрыты все места для досуга. С начала пандемии коронавирусом там заразилось более 235 тысяч человек, почти 27 тысяч скончались.

Минюст допустил к региональным выборам недавно появившиеся партии писателя Захара Прилепина и создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова. Как отмечает канал "Номенклатура", никаких проблем с получением разрешения у новичков не возникло. Партия прямой демократии, созданная Макаровым, собирается участвовать в выборах в Воронежской и Новосибирской областях и подготовиться таким образом к думским выборам, намеченным на 2021 год.

В России началась сборка прототипа новейшего стратегического бомбардировщика в рамках программы ПАК ДА. Работа над документацией завершена, а на предприятие, где будут изготавливать планер самолета, начались поставки материалов, сообщает канал "Оборонка". Прототип должен быть готов к 2021 году, заводские испытания назначены на апрель 2023-го, государственные - на февраль 2026-го. Если все сложится, бомбардировщик поступит в серийное производство в 2027 году.



Экологи будут следить за деятельностью дальневосточных золотодобытчиков из космоса, пишет канал "Нержавейка". Центр спутникового мониторинга и международная коалиция "Реки без границ" будут с помощью спутника фиксировать загрязнение рек в Хабаровском, Забайкальском, Приморском, Камчатском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. В прошлом году тут были выявлены 140 случаев загрязнения рек, преимущественно в Амурской области и Забайкалье, 10 предприятий оштрафованы.

В Нидерландах последователи конспирологических теорий подожгли вышку связи, чтобы та не распространяла коронавирус и сети 5G, отмечает канал "Новости. Как есть". Это уже 28-й подобный случай в стране.

Африканское командование армии США сообщило о переброске в Ливию самолетов ВКС России, пишет канал Directorate 4. Американцы заметили в небе над Ливией российские Су-24, Су-35С и МиГ-29.

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