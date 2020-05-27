Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций

Анастасия Иванова

Утро

Сегодня, пусть и онлайн, в северной столице музеи, театры и концертные площадки отмечают день города. В Метрополитен-опере поет Дмитрий Хворостовский, в театре Ленсовета дают "Чайку", а в театре Вахтангова и в пермском Театре-Театре — "Отелло" и "Гамлет". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (27 мая) до 1:30 (28 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна редкая для этой сцены постановка "Эрнани" Джузеппе Верди по мелодраме Виктора Гюго. Режиссер Пьер-Луиджи Самаритани, дирижер Марко Армильяго. В ролях: Дмитрий Хворостовский, Анджела Мид, Марчелло Джордани, Ферруччо Фурланетто.

День

приглашает на спектакль "Рагима Мусаева. Постановка Марины Протасовой.

В 15:00 в проекте "Большие гастроли" Иркутский театр кукол "Аистенок" представит "Приключения Буратино" по мотивам сказки Алексея Толстого. Режиссер Юрий Уткин.

В 16:30 Русский музей проведет открытый показ фильма "Санкт-Петербург, город аплодисментов" Рикардо Маркина Монтаньяна.