ЦИК ждет от регионов предложений по дистанционному голосованию

Алексей Вольцев

Центризбирком ждет от регионов, желающих поучаствовать в дистанционном электронном голосовании по поправкам в конституцию, соответствующих предложений, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Мы имеем сегодня поправку в федеральный закон, которая позволяет нам применять дистанционное электронное голосование по предложению субъектов РФ в разного рода кампаниях", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.