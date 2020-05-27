Депутаты КПРФ предложили изменить порядок формирования ЦИК

Влада Некрасова

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект с поправками в избирательное законодательство РФ, в частности, предложив изменить порядок формирования ЦИК, в правительстве инициативу не поддержали.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается изменить порядок формирования ЦИК РФ, избирательных комиссий других уровней и ввести правило, согласно которому кандидатуры на должности членов комиссии должны предлагаться политическими партиями.

Советом Федерации соответственно, а их полномочия могут быть прекращены досрочно. По действующему законодательству, пять членов ЦИК назначаются Госдумой из числа кандидатур, предложенных депутатами, пять - Совфедом из числа кандидатур, предлагаемых органами власти субъектов РФ, и еще пять - президентом.