Директор РГДБ ответила на открытое письмо дочери писателя Эдуарда Успенского

Влада Некрасова

По словам Веденяпиной, опубликованное сейчас открытое письмо дочери Успенского, в котором она, кроме всего прочего, называет своего отца "жестким человеком", отражает Успенского не как писателя, а как человека. В основании же премии лежит именно его творческая деятельность. "Мы все-таки руководствовались мнением, что присуждаем премию "Большая сказка" именно имени писателя Эдуарда Успенского, вклад которого, собственно говоря, в детскую литературу действительно особенный и огромный", - пояснилаЕсли же принимать во внимание разного рода семейные истории, по которым однозначной определенности нет, то в таком случае будет необходимо вообще полностью пересмотреть сам подход в определении названий премий, которые носят имя того или иного деятеля науки или искусства. В данном же случае, по словам Веденяпиной, премия имени детского писателя вполне имеет право на существование.Напомним, несколько ранее дочь писателя Татьяна Успенскаяна направила открытое письмо, в котором назвала своего отца "очень жестоким человеком, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие". Поэтому, по ее словам, имя такого человека никоим образом не должно ассоциироваться с премиями, особенно в области детской литературы.