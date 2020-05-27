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Директор РГДБ ответила на открытое письмо дочери писателя Эдуарда Успенского

Директор РГДБ ответила на открытое письмо дочери писателя Эдуарда Успенского

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина объяснила, что в намеченные планы по вручению премии имени известного детского писателя Эдуарда Успенского "Большая сказка" вносить изменения нет абсолютно никакой необходимости. Такое заявление, как пишет ФАН, прозвучало в связи с высказанным категорическим несогласием дочери Успенского Татьяны по поводу создания такой премии.
 
По словам Веденяпиной, опубликованное сейчас открытое письмо дочери Успенского, в котором она, кроме всего прочего, называет своего отца "жестким человеком", отражает Успенского не как писателя, а как человека. В основании же премии лежит именно его творческая деятельность. "Мы все-таки руководствовались мнением, что присуждаем премию "Большая сказка" именно имени писателя Эдуарда Успенского, вклад которого, собственно говоря, в детскую литературу действительно особенный и огромный", - пояснила Мария Веденяпина.
 
Если же принимать во внимание разного рода семейные истории, по которым однозначной определенности нет, то в таком случае будет необходимо вообще полностью пересмотреть сам подход в определении названий премий, которые носят имя того или иного деятеля науки или искусства. В данном же случае, по словам Веденяпиной, премия имени детского писателя вполне имеет право на существование.
 
Напомним, несколько ранее дочь писателя Татьяна Успенскаяна направила открытое письмо, в котором назвала своего отца "очень жестоким человеком, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие". Поэтому, по ее словам, имя такого человека никоим образом не должно ассоциироваться с премиями, особенно в области детской литературы.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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