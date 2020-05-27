Дэвид Бекхэм подшутил над редкой улыбкой своей жены Виктории и сравнил ее с Россом из "Друзей"

Вадим Карасев

46-летнюю Викторию Бекхэм видят улыбающейся, наверное, только члены ее большой семьи — на публике и фото британский дизайнер не расстается с серьезным выражением лица еще с тех пор, когда была участницей поп-группы Spice Girls. Поэтому появившийся в инстаграме редкий снимок Виктории, ослепляющей камеру своей белозубой улыбкой, сразу привлек внимание, а еще потому, что его иронично прокомментировал ее муж, 45-летний Дэвид Бекхэм.

Младший сын знаменитой британской пары, Круз, поделился в сети селфи, сделанным в ванной комнате. На фото он и его мама улыбаются рядом друг с другом, стоя в белых халатах.По-видимому, моя мама действительно улыбается, — подписал он снимок.





Виктория и Круз Бекхэм

За несколько часов фото набрало больше ста тысяч лайков и множество комментариев, а самым популярным среди них оказался комментарий Дэвида Бекхэма.Какие у мамы белые зубы?! Это Росс из "Друзей", — написал супруг Виктории.





Росс Геллер (Дэвид Швиммер) в кадре из "Друзей"

Он вспомнил шестой сезон знаменитого ситкома, где в одном из эпизодов Росс Геллер отбеливает зубы, готовясь к свиданию.

В интервью журналу Glamour Виктория объяснила, почему серьезное выражение лица стало ее визитной карточкой.Вероятно, я пряталась за своей "броней", не улыбаясь на публике, — сказала она и призналась, что сейчас иногда позволяет себе расслабиться.





Виктория Бекхэм





Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер