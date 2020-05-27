Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется

Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется

Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк Ведущие
Дарья
Чередникобозреватель радио SputnikВсе выпускиВот уже несколько месяцев подряд россияне выводят валютные вклады из банков. Самый пик таких операций зафиксировали в марте. По последним данным, финансовые организации покинули 8,3 миллиарда долларов, что составляет почти весь объем валюты, который жители страны накопили в 2019 году.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
Объяснены принципы подсчета статистики по коронавирусу ВОЗ в России
Объяснены принципы подсчета статистики по коронавирусу ВОЗ в России
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ
В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ
Россия определила взорвавших турецкий конвой в Сирии боевиков
Россия определила взорвавших турецкий конвой в Сирии боевиков
ЕС будет «выдавливать» пандемию антикризисным планом с кредитами и грантами
ЕС будет «выдавливать» пандемию антикризисным планом с кредитами
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая
В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов
"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области
В Украине началось тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине началось тестирование на антитела к коронавирусу
Российский фильм "Спутник" набрал в сети более миллиона просмотров
Российский фильм "Спутник" набрал в сети более миллиона просмотров

Топ на сегодня

Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз ЕР
Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз
Чешские власти отреагировали на продажу календарей с нацистами
Чешские власти отреагировали на продажу календарей с нацистами
В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303
В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303
Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19
Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19
Премьер Ирландии ввел карантинные меры и отправился топлес на пикник с друзьями
Премьер Ирландии ввел карантинные меры и отправился топлес на пикник

Еще по теме

Россияне переносят свои вклады в госбанки
НАФИ: россияне массово забирают деньги из мелких банков и несут их в крупные госбанки
Россияне забирают валюту из банков
Вкладчики забрали из банков Латвии 365 миллионов евро за неделю