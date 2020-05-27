Доллар минус, рубль плюс. Расстановка вкладов в банках страны меняется

Влада Некрасова

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк ВедущиеДарьяЧередникобозреватель радио SputnikВсе выпускиВот уже несколько месяцев подряд россияне выводят валютные вклады из банков. Самый пик таких операций зафиксировали в марте. По последним данным, финансовые организации покинули 8,3 миллиарда долларов, что составляет почти весь объем валюты, который жители страны накопили в 2019 году.