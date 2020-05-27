Домовые мыши появились в Европе 6500 лет назад

Вадим Карасев

Новое исследование показывает, что домовые мыши прибыли в Европу примерно на 2500 лет раньше, чем считалось ранее. Среди находок в древних поселениях на территории Сербии и Румынии нашли самые ранние свидетельства жизни мышей рядом с европейцами.

Большая группа ученых из Франции, Греции, США, Ирана, Румынии, Германии и Великобритании проанализировала 829 образцов костей домовых мышей (Mus musculus) из 43 археологических объектов на Ближнем Востоке и в юго-восточной Европе. Была выделена древняя митохондриальная ДНК и проведено радиоуглеродное датирование. Самое раннее свидетельство того, что мыши чувствовали себя как дома в человеческих жилищах, обнаружено в натуфийской культуре в долине реки Иордан. Возраст костей домовой мыши, найденных там, составляет 14 500 лет. Хотя натуфийцы, как считается, еще не успели перейти к земледелию, они употребляли довольно много зерно дикорастущих пшеницы и ячменя, умели печь хлеб и изготавливать напиток, похожий на пиво. В их поселениях имелись даже небольшие зернохранилища, которые оказывались достаточно привлекательными для мышей.

Однако авторы нынешнего исследования отмечают, что в доземледельческий период (примерно между 14 500 и 12 000 лет назад) домовые мыши отмечены только в самых крупных и длительно существующих натуфийских поселениях, таких как Айн-Маллаха (‘Ain Mallaha) в Южном Леванте и Мурейбет (Mureybet) в Северном Леванте. В менее значительных поселениях были обнаружены только кости другого вида — македонской мыши (Mus macedonicus). Эта закономерность предполагает, что плотность населения в крупных населенных пунктах стала достаточной для домовой мыши, чтобы вытеснить потенциальных конкурентов за экологическую нишу, таких как македонская мышь.

Исследователи обращают внимание, что вскоре после появления рядом с человеком мышей были одомашнены кошки. Ученые считают, что раннее появление домашних кошек на Кипре (останки кошки были найдены в захоронении кипрской женщины, сделанном 9500 лет назад) стало следствием проникновения туда мышей. Согласно их данным, мыши были завезены на остров еще 10 800 лет назад.

Но, как до сих пор считали ученые, до неолита включительно мыши не проникали к северу от Средиземного моря, потому что поселения людей в Европе были недостаточно большими и плотными, чтобы обеспечить мышам безбедную жизнь. Новое исследование опровергает это, так как, согласно собранным данным, в Восточной Европе мыши появляются 6500 лет назад, а в Южной Европе — 4000 лет назад. Первые европейские домовые мыши найдены в Винча – Бело Брдо (Сербия, недалеко от Белграда) и в Букшанах (Румыния).

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.