ЕС будет «выдавливать» пандемию антикризисным планом с кредитами и грантами

Алексей Вольцев

В Евросоюзе представили план восстановления от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса Covid-19. План под названием «Европейский союз следующего поколения» обнародовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая сегодня, 27 мая, в Европарламенте в Брюсселе. По её словам, «план восстановления превратит огромный вызов, перед которым мы оказались, в шанс. Он не только поддержит восстановление, но и будет инвестицией в будущее», передаёт Deutsche Welle.

Объем представленного Еврокомиссией плана составляет 750 млрд евро. Это в полтора раза больше, чем инициатива Германии и Франции, предложивших ранее направить на восстановление экономики зоны евро 500 млрд. Вместе с планом Еврокомиссия представила и обновленный проект долгосрочного бюджета ЕС на 2021−2027 годы в размере 1,1 трлн евро. План восстановления не является частью этого бюджета, но тесно связан с ним, поскольку бюджетные рамки — это единственный вариант собрать и распределить такую большую сумму, как 750 млрд евро.

В рамках антикризисного плана деньги направят на три направления:

— львиная доля пойдёт на прямую поддержку стран ЕС. Государства сами будут разрабатывать конкретные планы по восстановлению и проведению реформ. Если эти планы согласуют, то на них будут выделять деньги. Кроме того, предусмотрено финансирование развития наиболее отсталых регионов в ЕС, а также сельской местности;

— прямая помощь экономике с помощью инвестиций, а также инструмента поддержки финансовой стабильности предприятий;

— последний элемент в Еврокомиссии назвали «Извлечь урок из кризиса». Речь идёт о дополнительных расходах на исследования и науку, о новой программе здравоохранения, а также об увеличении поддержки третьих стран.

Одним из наиболее спорных аспектов нового плана Еврокомиссии является вопрос, в какой форме будут выделять помощь: в виде грантов или кредитов. Наиболее пострадавшие от пандемии страны, в частности Италия и Испания, выступают за безвозмездные гранты, тогда как кредиты отстаивают страны, платящие в бюджет ЕС существенно больше, чем они оттуда получают, например — Нидерланды и Австрия. На данный момент в плане Еврокомиссии предусмотрено, что 500 млрд евро будут грантами, а 250 млрд — кредитами.

Главный вопрос — где ЕС возьмёт эти 750 млрд евро. Предполагается, что Еврокомиссия займёт их на финансовых рынках. Преимущество в том, что большинство рейтинговых агентств оценивают кредитный рейтинг ЕС на наивысшем уровне — ААА. Потому условия будут выгодными. Впрочем, все эти деньги придётся рано или поздно возвращать. С кредитами ясно — их будут выплачивать страны, воспользовавшиеся ими. С грантами дело обстоит сложнее, ведь для их получателей — это безвозвратная помощь, и потому возвращать 500 млрд евро придётся всему Евросоюзу.

Выплачиваться кредиты будут из бюджетов ЕС, начиная с 2028 года и заканчивая 2058 годом. Проценты придется платить и в период 2021—2027 годов. Эти деньги можно будет собрать тремя путями: либо сокращением других расходов, либо увеличением взносов стран-членов в бюджет объединения или из собственных ресурсов ЕС. К последним относятся, в частности, таможенные сборы и НДС, часть которых идет напрямую в бюджет ЕС.

Теперь этот план должны рассмотреть главы государств и правительств стран ЕС. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, сделать это планируют на саммите ЕС 19 июля. На этом процесс утверждения однако не завершится. Для того, чтобы Еврокомиссия могла занять средства, необходимо увеличить верхний лимит собственных ресурсов ЕС. А это требует ратификации парламентами всех 27 государств-членов союза. Поэтому в полной мере план начнёт реализовываться не ранее 1 января 2021 года. В то же время, 11,5 млрд евро планируют начать выделять уже с сентября — для этой суммы достаточно будет согласия Европарламента.

Как сообщало ИА Newstes, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил 9 апреля, что само будущее Европейского союза поставлено на карту в связи с выработкой его ответа на пандемию коронавируса. «Нам нужен экономический и социальный ответ на европейском уровне, — сказал Конте в беседе с Би-би-си. — Это большая проблема для существования Европы».

7 апреля, после 16-часовых переговоров в Брюсселе, министрам финансов стран ЕС не удалось прийти к консенсусу вокруг принятия антикризисных мер общим объёмом 500 млрд евро. «Если Европе не удастся выработать денежно-кредитную и финансовую политику, адекватную самой сложной задаче со времён Второй мировой войны, не только итальянцы, но и все другие граждане Европы будут глубоко разочарованы», — отметил тогда Конте.

Дипломатические источники заявили в прошлом месяце, что противоречия между Италией и Нидерландами по поводу того, какие кредитные условия должны быть предоставлены для правительств в еврозоне, борющихся с пандемией, блокируют прогресс в одобрении пакета мер размером 500 млрд евро. Обсуждаемые предложения включали открытие кредитных линий на общую сумму 240 млрд евро. Условия получения доступа к этим деньгам оставались до последнего момента камнем преткновения.