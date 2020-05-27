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Евросоюз приблизился к упрощенному визовому режиму с Белоруссией

Евросоюз приблизился к упрощенному визовому режиму с БелоруссиейФото: Vasily Fedosenko / Reuters

Евросоюз приблизился к упрощенному визовому режиму с Белоруссией. Соответствующие документы были одобрены Советом ЕС, говорится на сайте органа.

Отмечается, что Совет вынес два решения: о принятии правил упрощенного визового режима и о реадмиссии с Белоруссией. Подчеркивается, что в 2019 году почти 650 тысяч граждан этой страны запросили шенгенскую визу, что говорит о растущем значении отношений между сторонами. «Соглашение будет способствовать укреплению наших экономических, культурных и научных связей», — заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Документ предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с 80 до 35 евро. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Решение о выдаче визы будет приниматься максимум за 10 дней. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится с 90 до 180 дней в году. Ожидается, что соглашения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Ранее 13 мая Европейский парламент одобрил соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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