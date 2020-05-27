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Фестиваль российских видеопродакшнов пройдет онлайн

Фестиваль российских видеопродакшнов пройдет онлайнФото: Big Picture Festival

На протяжении двух месяцев в онлайн-формате Big Picture Festival представит работы российских видеопродакшнов в сфере коммерческой и социальной рекламы, музыкальных клипов и анимации, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В прямом эфире будут проводиться дискуссии и интервью с экспертами кино, мастер-классы и лекции. Отмечается, что церемония награждения победителей состоится 26 июля, также повторно будут показаны лучшие работы.

В числе жюри обладатель «Оскара» за лучший короткометражный фильм Йохим Бах и номинант премии «Грэмми» Оскар Ромагоса, занимающий пост управляющего директора и продюсера CANADA (Испания). Кроме того, вместе с ними будут судить участников и режиссер Фемке Хурдерман​, директор телеканала ТНТ4​ Гавр Гордеев​, кинорежиссёр ​Нигина Сайфуллаева, кинопродюсер и основатель Stereotactic ​Павел Карыхалин​, ​арт-директор креативного агентства Friends Moscow​ Дмитрий Масейкин​, сооснователь Talent Agency Blacklist Management ​Юлия Петрова​, сооснователь агентства Zebra Hero ​Артём Царегородцев​, генеральный директор продюсерской компании Direct Борис Анисонян​, автор серии рассказов про видеоиндустрию ​Алеся Казанцева​.

В списке номинаций представлены: рекламный ролик, социально и культурно значимое видео, брендированное видео, ультракороткий ролик, документальный ролик, комедийный ролик и остальные. При этом есть и персональные номинации, в которых будут присваиваться награды за профессионализм в работе. В частности, за лучшую операторскую работу или режиссуру.

Кроме того, организаторы собираются отметить оригинальное «карантинное видео» в отдельной номинации.

Участвовать в программе фестиваля будут Мурад Осман и Илья Стюарт (Hype Production), Ладо Кватания, Феликс Умаров, Павел Цейтлин (Fancy State), Камаль Мерием (The Story Lab), Андрей Пауков (Zebra Hero), Дмитрий Майко (Первое Музыкальное Издательство), Игорь Медведев (Warner Music Russia), Виктор Абрамов (Black Star) и другие.

Организаторы напомнили, что любой может принять участие в Big Picture Festival, успев до 1 июля оставить заявку и творческую работу на официальном сайте.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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