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Глава Минздрава Украины сообщил, когда полноценно могут заработать рестораны

Глава Минздрава Украины сообщил, когда полноценно могут заработать рестораны
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что полноценная работа ресторанов и кафе с посетителями в залах возможна будет после 10 июня, если эпидемическая ситуация не ухудшится.

Об этом он сообщил на брифинге.

"У нас четко прописано, что и на каком этапе можно открывать. Если мы говорим о ресторанах, то сейчас работают открытые террасы и работа на вынос. Что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это возможно, начиная с 10 июня",– сказал он.

По его словам, эпидемиологическая ситуация, которая сейчас в стране, не позволяет разрешить полноценную работу ресторанов.
"Мы с пониманием относимся к просьбам наших предпринимателей относительно полноценного открытия, но то, что касается эпидемиологической ситуации в Украине на сегодня и тех мероприятий, которые проводятся, они не позволяют полноценного открытия этих учреждений", – добавил он.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что с 1 июня планируется открытие бассейнов и спортзалов.

По его словам, будет также разрешено посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Например, начнут работу автошколы. Также планируется с 1 июня запуск железнодорожных перевозок, а также межобластных перевозок автотранспортом.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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