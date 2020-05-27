Глава Минздрава Украины сообщил, когда полноценно могут заработать рестораны

Анастасия Иванова

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что полноценная работа ресторанов и кафе с посетителями в залах возможна будет после 10 июня, если эпидемическая ситуация не ухудшится.Об этом он сообщил на брифинге."У нас четко прописано, что и на каком этапе можно открывать. Если мы говорим о ресторанах, то сейчас работают открытые террасы и работа на вынос. Что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это возможно, начиная с 10 июня",– сказал он.По его словам, эпидемиологическая ситуация, которая сейчас в стране, не позволяет разрешить полноценную работу ресторанов."Мы с пониманием относимся к просьбам наших предпринимателей относительно полноценного открытия, но то, что касается эпидемиологической ситуации в Украине на сегодня и тех мероприятий, которые проводятся, они не позволяют полноценного открытия этих учреждений", – добавил он.Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что с 1 июня планируется открытие бассейнов и спортзалов.По его словам, будет также разрешено посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Например, начнут работу автошколы. Также планируется с 1 июня запуск железнодорожных перевозок, а также межобластных перевозок автотранспортом.