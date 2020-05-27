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Главный по туризму в мире рекомендует отдых в горах на фоне пандемии

Главный по туризму в мире рекомендует отдых в горах на фоне пандемии

Ожидается, что в 2020 году глобальный туризм сократится на 70% по сравнению с показателем прошлого года, заявил сегодня, 27 мая, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили, передаёт CNN.

Предыдущие глобальные кризисные ситуации приводили к снижению туризма на 10−20%, но пандемия Covid-19 беспрецедентно усугубила ситуацию с путешествиями в мире, отметил глава UNWTO на пресс-конференции в формате видеосвязи в Мадриде, где находится штаб-квартира этой международной организации.

Предстоящим летом всё больше людей будет пользоваться наземным транспортом, воздерживаясь от авиаперелётов, и горный туризм, а не отдых на море, может скомпенсировать определённую часть потерь для отрасли, поделился своими оценками Пололикашвили.

По его словам, UNWTO ожидает возобновления международных рейсов, начиная с сентября, если к тому времени правительства стран смогут взять под контроль эпидемиологическую ситуацию на своих территориях.

В заявлении от 11 мая руководство специализированной организации ООН в сфере туризма упоминало о своём исследовании, проведённом в конце апреля, по результатам которого выяснилось, что 100% из 217 туристических направлений, которые отслеживает UNWTO по всему миру, были затронуты ограничениями на поездки и другими мерами борьбы с распространением коронавируса, имеющими то или иное отношение к сфере туризма. По мере того, как всё больше стран начинают снимать отдельные ограничения, Пололикашвили сказал, что Европа будет рассматриваться в качестве «образца для подражания», потому что это «исторически самый посещаемый туристами регион и наиболее подготовленный, включая инфраструктуру здравоохранения».

По его словам, так называемые зелёные коридоры, которые позволяют осуществлять целевые поездки между двумя регионами в разных странах, продемонстрировавших низкий уровень заражения Covid-19, могут стать первым шагом к возобновлению международного туризма. Впрочем, как подчеркнул генсек UNWTO, он предпочитает называть их «безопасными коридорами», созданными для того, что «туристы не доставляли вирус к месту назначения и не возвращали его домой».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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