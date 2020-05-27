Гороскоп Павла Глобы на июнь 2020 года

Вадим Карасев

Астрологический прогноз на начало лета от ведущего астролога поможет избежать неприятностей и даже изменить жизнь к лучшему. Павел Глоба расскажет, как подойти к летнему сезону во всеоружии.

Июнь 2020 года — это месяц, когда мы продолжим следовать старым тенденциям, но начнем искать новые пути решения проблем и выбирать другие направления саморазвития. Счастливый, активный, продуктивный — таким станет июнь для большинства Знаков Зодиака, но лишь при условии, что мы сможем соответствовать установленному планетами порядку. Влияние небесных покровителей призывает к самоотдаче, укреплению уверенности, к личностному развитию. Тот, кто сможет придерживаться этих негласных правил, получит шанс стать счастливее.

Овен

Марс занимает главную позицию в «группе поддержки» Овнов. Активность планеты будет служить индикатором успеха, поэтому после майских затруднений есть все шансы вновь начать движение к вершине Олимпа. Разумеется, ничто из вышеперечисленного не гарантирует стопроцентную удачу, но положение покровителя показывает, что судьба готова открыть перед Овнами перспективные возможности и совершенно иное будущее. Ну а остальное зависит только от их энергии и энтузиазма.

Телец

Благодаря активным планетам Тельцы будут полны сил, решимости и самоуверенности. Происходящие события будут то и дело вынуждать принимать быстрые решения, что обеспечит успех. Тельцы смогут не только справиться со возложенными обязанностями, но и показать себя в выгодном свете. Правда, июнь по многим показателям будет полярным: с одной стороны, звезды сулят удачу в делах, с другой — амбициозность и нескромное поведение может вызвать зависть со стороны конкурентов. Астролог советуют поставить энергетическую защиту — это небольшая цена за то, чтобы провести весь месяц на высоте.

Близнецы

Вселенная подарит шанс начать все сначала, действовать так, как заблагорассудится: откроется едва ли не бесконечный спектр возможностей. Благоприятным июнь будет и для личной жизни. Лучший способ развить и укрепить отношения — не стоять на месте, пытаясь исправить допущенные ошибки, а строить смелые плана на будущее, представляя, где можно оказаться через год-два, и вместе идти к цели.

Рак

Влияние планет в июне можно назвать благоприятным, поэтому Ракам рекомендуется делать ставку на поддержку небесных покровителей, не забывая и о собственных усилиях. Астролог предупреждает о высокой опасности стать жертвой энергетического вампира. Повышена вероятность энергетической уязвимости, особенно в незнакомой среде. Более того, активные попытки укрепить энергетику принесут скорее противоположный результат. Самое мудрое решение — смириться с тем, что в июне придется стать энергетическим донором, и игнорировать споры и ссоры.

Лев

Марс и Меркурий сулят Львам отличные возможности в профессиональной и личной сфере. Астролог советует держать их под пристальным вниманием, особенно в середине месяца. Усилия окупятся сторицей, главное — медленно, но верно идти выбранным путем. О рисках: есть опасность переоценить себя, и чтобы возможности соответствовали действительности, рекомендуется развивать свои лучшие качества, контролировать эмоции, использовать духовные практики и загадывать правильные желания.

Дева

На стороне Дев будут звезды, а значит, они ощутят на себе перемены сильнее всех. В июне представители этого Знака окажутся в самой гуще событий, поэтому особенно важно правдиво отвечать на вопросы, поставленные звездами, а не игнорировать их. Чего хочется от жизни? И почему именно этого? Быть может, пора расставить приоритеты заново? Планеты потребуют ответа, чтобы уже в середине июня Девы смогли двинуться вперед, к лучшим временам.

Весы

В этом июне нас ждут столкновения планет, но все это пройдет в стороне от Весов: каким-то чудесным образом им удастся ускользнуть от кипящих страстей. На фоне кризиса многие из них уже смирились с фактом, что какие-то вещи могут потерять значимость, а все вложенные в них усилия — пойти прахом. Но в этом месяце жизнь постепенно набирает ход, внезапно усиливая необходимость разобраться с отложенными делами. Проблемы рабочие, личные, любовные, денежные требуют включения. При необходимости можно действовать жестко — логический склад ума Весов будет работать без сантиментов.

Скорпион

Влияние активного Марса приведет к событиям, которые проверят Скорпионов на силу духа. Июнь — важный месяц, удачный для восстановления внутренней гармонии, для избавления от негативных программ, для работы с подсознанием, для новых идей и начинаний. Очень полезно составить в начале июня список важных дел и планов на будущие недели, а ближе к середине месяца рассмотреть спланированное скептическим взглядом и оставить в списке то, что явно достижимо. Удача в этом месяце — редкий случай, поэтому поэтапное и строгое следование к целям принесет куда больше пользы.

Стрелец

Астролог предупреждает: в начале июня может посетить чувство, что вы тонете в неприятностях, но не пройдет и нескольких дней в июне — и Стрельцы покончат с ворохом проблем и самообвинений. К этому моменту планеты подбросят возможности продвинуться по службе, оценить перспективы, решиться на кардинальные перемены. И это будет явный шаг вперед, к новой жизни. Как минимум Стрельцы сделают некое важное открытие, которое поможет изменить свою судьбу.

Козерог

В июне астрологические события могут столкнуть Козерогов с внутренними и внешними противоречиями, и придется решать, что делать и как поступить. Найти верное решение поможет взгляд со стороны: любую ситуацию следует рассматривать с разных углов, тогда получится найти оптимальный выход из кризиса, созданного ретроградными планетами. Но астролог предупреждает: приняв решение, Козерогам придется забыть о других вариантах, так как решение будет необратимым. Чтобы не прогадать, можно воспользоваться тремя эффективными способами выхода из сложной жизненной ситуации.

Водолей

В жизнь Водолеев возвращается поток активной энергии, появляются силы для значимых дел и перемен. Только звезды советуют быть внимательнее: все внесенные в жизнь изменения могут стать «окончательными», переиграть их потом окажется затруднительно. Как ни парадоксально, но самыми выгодными и положительными окажутся решения, к которым Водолеев приведут их идеалы. Важно оставаться собой, выражать свои убеждения и желания, проявлять собственную личность — и тогда придет и удача и успех.

Рыбы

Рыбам нужно твердо устоять на ногах под воздействием негативного влияния планет-антагонистов. Сомнения, тревога, глубинные страхи, которые появятся в силу влияния звезд, могут серьезно пошатнуть энергетику Рыб: будет сложно противостоять не только внутреннему, но и внешнему негативу. Астрологические тенденции склоняют к пассивности. Впрочем, такое развитие событий не повредит, а поможет обновить энергетику и отдохнуть. В концу месяца спорные ситуации станут однозначными, а трудные дела обретут легкое решение.