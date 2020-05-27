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Госпредприятие обвиняет Ткаченко в попытке рейдерского захвата, — СМИ

Госпредприятие обвиняет Ткаченко в попытке рейдерского захвата, — СМИ

Трудовой коллектив государственного предприятия «Украинская студия хроникально-документальных фильмов» (ГП «Укркинохроника») обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Соответствующем обращение коллектива опубликовано на сайте РБК-Украина.

«В свою очередь, коллектив ГП «Укркинохроника» поддержали ряд общественных организаций. В частности, отдельное письмо-обращение к президенту подписали руководители общественных организаций «Ассоциация фотохудожников Украины», «Киев Мистецький», «Исторический Киев», «Стародавний Киев», — говорится в обращении.

В обращении предприятие сообщает, что на днях состоялось выездное заседание Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики под председательством народного депутата Александра Ткаченко, который пытается организовать рейдерский захват нашего предприятия.

«Эти действия Ткаченко связаны с его частными интересами в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО „Одесская киностудия“, которая под его руководством не снимает вообще, ни за государственные деньги, ни за деньги собственника», — заявила директор ГП «Укркинохроника» Алина Хорошилова.

Напомним, ранее представители профильного комитета ВР и Министерства культуры и информационной политики обвинили руководство ГП «Укркинохроника» в доведении предприятия до банкротства и ненадлежащем хранении архива.

В то же время, в «Укркинохронике» заявили, что эта информация является не достоверной.

Также в ГП «Укркинохроника» сообщили, что несмотря на отсутствие поддержки в течении последних трех лет руководство предприятия приложило все усилия для возобновления полноценной работы предприятия: «В том числе были погашены все долги по исполнительным производствам».

СПРАВКА:

Государственное предприятие «Укркинохроника» — студия хроникально-документальных фильмов, созданная в 1931 году в Харькове на базе Общества друзей советского кино, с 1939 года находится в Киеве. Выпускала документальные фильмы и киножурналы «Советская Украина», «Молодежь Украины», «Пионерия», «Украина спортивная», «Украина сегодня», во время Второй мировой войны действовали фронтовые киногруппы.



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# Украина
По материалам: fakty.ua

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